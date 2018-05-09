برنامج «سكني» يلبي 44 % من الطلب في منطقة عسير

أوضح ماجد الحقيل وزير الإسكان، أن إجمالي ما تم تخصيصه خلال المرحلتين الأولى والثانية من برنامج "سكني" لمنطقة عسير حتى نيسان (أبريل) الماضي يصل إلى 31684 خيارا سكنيا وتمويلا تلبي نحو 44 في المائة من الطلب في المنطقة، تشمل 8793 وحدة سكنية تحت الإنشاء "البيع على الخريطة"، إضافة إلى 9427 قرضا عقاريا مدعوما من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية، و13464 أرضا تقدم بشكل مجاني للمستفيدين، حيث يتم العمل على استكمال مشاريع تطوير الأراضي المجانية في المنطقة وفق مراحل الإنجاز المخطط لها، مؤكدا أن التخصيص في منطقة عسير مستمر خلال الدفعات المقبلة من برنامج "سكني" لتلبية الطلب على الدعم السكني وتوفير مختلف الخيارات للمستفيدين.

جاء ذلك خلال تسليمه عددا من المستفيدين ضمن برنامج "سكني" في منطقة عسير أراضيهم السكنية وذلك استمرارا لتسليم الفلل الجاهزة والأراضي على مستوى مناطق المملكة كافة، فيما تفقّد وزير الإسكان خلال زيارته لمنطقة عسير مشاريع الوزارة، والتقى خلالها بالجهات المنفذة والعاملين فيها، مشددا على ضرورة الالتزام بإنجازها وفقا للمواعيد والجودة المحددة تمهيدا لاستفادة المواطنين منها.

وزار الحقيل خلال الجولة مشروع إسكان أبها للوحدات السكنية تحت الإنشاء "البيع على الخريطة" الذي تم تخصيصه مسبقا ويوفر نحو 1513 وحدة سكنية متنوعة تم استكمال حجزها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كذلك قام بزيارة مشروع إسكان محافظة خميس مشيط الذي يتضمن نحو سبعة آلاف فيلا وشقة تحت الإنشاء انتهت المرحلة الأولى من حجوزاته مسبقا، في حين تتكامل في المشروعين أعمال البنية التحتية ويوفر عددا من المواقع المخصصة للمرافق الخدمية.