تكلفة خط غاز بين قبرص ومصر 800 مليون إلى مليار دولار

قال وزير البترول المصري طارق الملا أمس الاثنين إن تكلفة مد خط أنابيب مزمع لنقل الغاز من قبرص إلى مصر ستدور بين 800 مليون ومليار دولار.

وأوضح الوزير طارق الملا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي يورجوس لاكوتريبيس أن جزءا من إمدادات الغاز القادمة من قبرص سيكون للسوق المصرية والباقي لإسالته وتصديره إلى أوروبا.

وقال "وبالتالي كان زيارته لدولة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للاطلاع أيضا على آخر التطورات فيما يتعلق بالمناقشات وآخر التطورات التي تتعلق بتنمية حقل أفروديت والشركاء هناك والشركاء معاهم في هذا المشروع.. وكمان الخطوات التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بإنشاء الخط ما بين قبرص ومصر لربط هذا الغاز".

ومضى قائلا "لسه محددناش الكمية لكن إحنا لينا كمية هتدخل السوق المحلي من ضمن الاتفاق مع قبرص إن جزء من الغاز للغاز المحلي وجزء من الغاز يتم إسالته وتصديره لأوروبا".

ويستهدف المشروع الذي يتفاوض عليه البلدان نقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي الذي تقدر احتياطياته بما بين 3.6 تريليون وستة تريليونات قدم مكعبة.

وكانت مصر أعلنت في فبراير شباط توقيع اتفاق مبدئي مع قبرص لمد خط الأنابيب. وقال المُلا اليوم إن شركاء حقل أفروديت سيكونون مساهمين في إنشاء الخط.

وتأمل مصر في التوقف عن استيراد الغاز بحلول عام 2019 وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وزادت بسرعة إنتاجها من الغاز الطبيعي في عام 2017 مع أربع مشروعات إنتاج كبرى جديدة. ومن بين حقولها التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة حقل ظهر العملاق الذي اكتشفته إيني الإيطالية عام 2015.

