بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها الأسبوعية، الأحد، على انخفاض المؤشر العام 3ر5 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4795 نقطة وبنسبة انخفاض 11ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 17ر84 مليون سهم تمت من خلال 3556 صفقة نقدية بقيمة 6ر9 مليون دينار كويتي (نحو 6ر31 مليون دولار أمريكي). وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 82ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4814 نقطة وبنسبة انخفاض 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 15ر66 مليون سهم تمت عبر 2372 صفقة نقدية بقيمة 6ر3 مليون دينار (نحو 88ر11 مليون دولار).