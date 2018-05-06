"إنستجرام" يتيح خاصية الدفع الإلكتروني لعدد من المستخدمين

بدأ موقع وتطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تشغيل خاصية جديدة تتيح للمستخدمين استخدام بطاقات الائتمان أو الاقتراض الخاصة بهم لسداد التزاماتهم المالية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الخروج من الموقع أو التطبيق والدخول إلى مواقع السداد الإلكتروني المتخصصة.

وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن "إنستجرام" المتخصص في نشر وتبادل الصور، بدأ بهدوء توفير هذه الخاصية لعدد محدود من المستخدمين في الوقت الراهن.

وبحسب "سي نت دوت كوم" فإن مستخدمي "إنستجرام" يمكنهم كجزء من الخاصية الجديدة، تسجيل بطاقة الائتمان أو الاقتراض الخاصة بهم ضمن بياناتهم الشخصية مع استخدام رقم سري لتأمين استخدامها وحمايتها من القرصنة. وهذه الخاصية الجديدة تتيح للمستخدم القيام بمشترياته بدون الخروج من "إنستجرام".

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان "إنستجرام" في العام الماضي اعتزامها السماح للمستخدمين بحجز المواعيد من الشركات من خلال التطبيق.

في الوقت نفسه فإن خاصية الدفع الإلكتروني سيتم تفعيلها من خلال مجموعة محدودة من الشركاء والشركات منها تطبيق حجز موائد المطاعم "ريسي". وسيكون في مقدور مستخدمي "إنستجرام" خلال وقت قصير، سداد ثمن مشتريات مثل تذاكر السنيما عبر التطبيق مباشرة.

يذكر أن شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التي تمتلك "إنستجرام" لديها نظام السداد الإلكتروني الخاص بها، وقد أضافت هذه الخاصية مؤخرا إلى تطبيق المحادثة الفورية الخاص بها "ماسينجر" والتي تتيح للمستخدمين ليس فقط القيام بمشترياتهم وسداد ثمنها عبر التطبيق مباشرة، وإنما القيام بسداد ثمن مشتريات أصدقائهم أيضا.