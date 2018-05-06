50 مليار ريال استثمارات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال 10 سنوات

بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية، نحو 50 مليار ريال.

وأكد لـ"الاقتصادية"، فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أن إجمالي استثمارات المدينة الخاصة بلغت نحو 36 مليار ريال، أما باقي الاستثمارات فتعود للقطاع الخاص من الشركات الأجنبية العالمية والوطنية، مبينا أن السيولة المتوافرة حاليا تبلغ نحو ملياري ريال. وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إلى قطاع دعم الشباب في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، موضحا أن أهم برامج دعم الشباب، برنامج "طموح" برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الشباب والشابات حملة الثانوية العامة، وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف، "كما اهتم الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة بقطاع دعم وتمكين الشباب بشكل مباشر، كذلك مبادرات كلية الأمير محمد بن سلمان لإدارة وريادة الأعمال، وهي أحد أهم محركات دعم تدريب الشباب في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية". وقال، "لدينا برامج لدعم رواد الأعمال، من حيث تنظيم المكاتب المجانية لخمس سنوات وغيرها من الخدمات والتسهيلات، وبرامج لدعم قطاع الشباب بجميع الخدمات اللازمة والممكنة لتمكين هذه الفئة". وأشار إلى أهم القطاعات الأخرى التي تتضمن قطاع الترفيه والسياحة، مؤكدا وجود أكثر من 34 مشروعا في قطاع الترفيه والسياحة، مبينا أن من أبرز المشاريع الحديثة في قطاع الترفيه مشروع نادي الجولف الذي تم تنفيذه أخيرا. وذكر الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أن من ضمن الخطط الطموحة، تنفيذ مضمار سباق للسيارات، لافتا إلى أن جميع مشروعات قطاع الترفيه والسياحة تبلغ استثماراتها نحو ثلاثة مليارات ريال.