أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

331 مليون ريال صافي أرباح "دار الأركان" خلال الربع الأول من 2018

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2018 (3 اشهر) حيث حقق صافي ربح بلغ 331.12 مليون ريال بارتفاع 3.26% عن الربع المماثل من العام السابق. فيما بلغ إجمالي الربح 474.61 مليون ريال بارتفاع قدره 1.99% عن الربع المماثل من 2017، وبلغت ربحية السهم 0.31 ريال. 

ويعود الارتفاع في صافى الربح بصفة رئيسية إلى ارتفاع مبيعات العقارات . إن الارتفاع في اعباء التمويل والانخفاض في ايرادات ايجار العقارات قد تم تعويضه جزئيا بارتفاع الايرادات الاخرى الغير تشغيلية والمحققة من بعض المرابحات الاسلامية.

إنشرها

سمات

نتائج الشركات الربع الأول 2017

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية