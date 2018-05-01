331 مليون ريال صافي أرباح "دار الأركان" خلال الربع الأول من 2018

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2018 (3 اشهر) حيث حقق صافي ربح بلغ 331.12 مليون ريال بارتفاع 3.26% عن الربع المماثل من العام السابق. فيما بلغ إجمالي الربح 474.61 مليون ريال بارتفاع قدره 1.99% عن الربع المماثل من 2017، وبلغت ربحية السهم 0.31 ريال.

ويعود الارتفاع في صافى الربح بصفة رئيسية إلى ارتفاع مبيعات العقارات . إن الارتفاع في اعباء التمويل والانخفاض في ايرادات ايجار العقارات قد تم تعويضه جزئيا بارتفاع الايرادات الاخرى الغير تشغيلية والمحققة من بعض المرابحات الاسلامية.