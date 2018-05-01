السوق الموازية تصعد 21 نقطة .. وقيم التداول تقفز 92 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.68 في المائة بنحو 21 نقطة لتغلق عند 3250 نقطة. وارتفعت قيم التداول بنسبة 92 في المائة بنحو 1.7 مليون ريال لتصل إلى 3.5 مليون ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 290 في المائة بنحو 189 ألف سهم لتصل إلى 253 ألف سهم، بمعدل تدوير 1.5 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 54 صفقة بنسبة 23 في المائة لتصل إلى 285 صفقة. وتصدر المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 20 في المائة ليغلق عند 32.40 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 49.10 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 30.82 ريال. بينما تصدر المتراجعة "أبو معطي" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 11.96 ريال، يليه "العمران" بنسبة 3.19 في المائة ليغلق عند 16.40 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 0.99 في المائة ليغلق عند 12.97 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 2.1 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 653 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 293 ألف ريال.