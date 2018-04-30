بورصة دبي تصعد بدعم أرباح إعمار للتطوير والنفط يضغط على بقية أسواق المنطقة

ارتفعت الأسهم في بورصة دبي اليوم الاثنين بدعم نتائج قوية لإعمار للتطوير لتتفوق السوق في أدائها على منطقة الخليج، حيث تراجعت معظم الأسواق في ظل تصحيح طفيف لأسعار النفط وعمليات جني أرباح في أسهم منتقاة.

وانخفض الخام بعد زيادة عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بما يشير إلى ارتفاع الإنتاج هناك، لكن الأسواق تتماسك قرب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.

وزاد مؤشر بورصة دبي 0.6 بالمئة بدعم مكاسب حققتها أسهم قطاعي العقارات والخدمات المالية. وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 بالمئة.

وقفز سهم إعمار العقارية 2.7 بالمئة، وزادت أسهم وحدتها إعمار للتطوير 0.9 بالمئة بعد أن حققت شركة التطوير العقاري ربحا صافيا بقيمة 819 مليون درهم (223 مليون دولار) في الربع الأول من 2018 مقابل 506 ملايين قبل عام.

كان بنك سيكو البحرين توقع أن تحقق الشركة ربحا صافيا بقيمة 767 مليون درهم وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أرباحا قدرها 800 مليون درهم.

وقال فراجيش باندري مدير المحافظ لدى المال كابيتال "نتائج إعمار للتطوير وكذلك إعمار مولز تشير إلى أن المجموعة تشق طريقها بشكل جيد في ظل الاتجاه النزولي الحالي".

وزاد صافي ربح إعمار مولز 1.7 بالمئة إلى 548 مليون درهم بما يتماشى مع توقعات سيكو البحرين.

وضغطت أسهم إعمار وغيرها من الشركات العقارية على سوق دبي هذا العام بسبب مخاوف بشأن توقعات أسعار العقارات.

ومؤشر بورصة دبي منخفض تسعة بالمئة منذ بداية العام الحالي.

وفي السعودية، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 0.2 بالمئة بينما قدمت البنوك الدعم للسوق إلى حد كبير.

وتضررت أسهم شركات الطاقة بفعل تصحيح في أسعار النفط وعمليات جني أرباح بعد مكاسب تحققت في الآونة الأخيرة.

وانخفض سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات 5.6 بالمئة في الوقت الذي باع فيه المستثمرون السهم لجني الأرباح بعد ارتفاعه الكبير هذا العام. وزاد السهم 67 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.9 بالمئة بعد يوم من إعلان الشركة عن تحقيق أرباح تتماشى مع توقعات المحللين.

وزاد سهم مصرف الراجحي 0.3 بالمئة وارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي 0.9 بالمئة.

وقفز سهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) اثنين بالمئة بعد نتائج فصلية قوية، إذ حققت الشركة ربحا صافيا بقيمة 333.9 مليون ريال مقابل 167.9 مليون قبل عام.

وفي أبوظبي، نزل سهم اتصالات 0.9 بالمئة والدار العقارية 0.5 بالمئة مما دفع المؤشر الرئيسي للبورصة للانخفاض.

وزاد سهم دانة غاز أربعة بالمئة ليتعافى من انخفاض حاد في الجلسة السابقة. وسجل السهم تعاملات متقلبة بعد أن رفضت محكمة انجليزية طلبا من الشركة لإلغاء حكم سابق يمنع دانة غاز من توزيع أرباح على مساهميها عن عام 2017.

وخسر مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة مع تراجع سهم مصرف الريان 0.5 بالمئة وبروة العقارية 1.8 بالمئة.

وفي مصر واصل سهم جلوبال تليكوم مساره النزولي متراجعا ثلاثة بالمئة.

ويتعرض السهم لضغوط منذ بداية الشهر بعد أن سحبت فيون وهي مساهم الأغلبية بالشركة عرضا لشراء بقية الشركة وقالت إنها لن تقدم عرضا آخر.

وفقد سهم الشركة ما يزيد على 20 بالمئة من قيمته على مدى شهر.

واستقر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ليغلق دون تغيير يذكر.