خروج 466 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية وتوظيف 102 ألف مواطن خلال 2017

أظهرت بيانات سوق العمل للربع الرابع من العام الماضي 2017، استقرار معدل البطالة بين السعوديين عند 12.8 في المائة، مقارنة بنفس النسبة في الربع الثالث من نفس العام.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، خرج نحو 466 ألف أجنبي من سوق العمل في المملكة، مقابل توظيف 102.4 ألف سعودي.

وبلغ عدد المشتغلين السعوديين بنهاية الربع الرابع 2017، نحو 3.16 مليون موظف، مقابل 3.06 مليون نهاية الربع الرابع 2016.

فيما عدد المشتغلين الأجانب بنهاية الربع الرابع 2017، نحو 10.42 مليون موظف، مقابل 10.88 مليون نهاية الربع الرابع 2016.