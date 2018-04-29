الأسهم السعودية تغلق منخفضه عند مستوى 8224.94 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 23.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8224.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 206 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 133 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخزف السعودي, وتهامه, واتحاد الاتصالات, ونماء للكيماويات, وثمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سبكيم العالمية, وبترو رابغ, والأبحاث والتسويق, والتصنيع, والاتحاد التجاري فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 5.25% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، واتحاد الاتصالات, وكيان السعودية, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان, واتحاد الاتصالات، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 22.19 نقطة ليقفل عند مستوى 3229.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 1.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 65 ألف سهم تقاسمتها 231 صفقة.