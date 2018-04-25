الهند تستثني السعودية من رسوم إغراق واردات «الكحول المشبعة»

أعلنت الهند، ممثلة بالإدارة العامة للإغراق في وزارة التجارة والصناعة أمس، قبول التماس السعودية باستثنائها من فرض رسوم إغراق على واردات الهند من مادة "الكحول المشبعة"، التي تنتجها شركة كيان السعودية للبتروكيماويات.
واعتمدت لجنة التحقيق الهندية قبول التماس المملكة، على حقيقة أن إنتاج شركة كيان هذه المادة بدأ أساساً في أيار (مايو) 2015، وبلغ إجمالي الكميات المبيعة في الهند أقل من 308 أطنان، أي أقل من 3 في المائة من إجمالي الواردات الهندية من هذه المادة خلال فترة التحقيق، وعليه ارتأت هيئة التحقيق الهندية استبعاد المملكة نظراً لضآلة الحصة التسويقية لصادرات المملكة من هذه المادة في السوق الهندية، مع الاستمرار في الإجراءات القانونية ضد واردات الهند من هذه المادة من كل من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية من القضايا العالقة، التي يتابعها الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الدولة لشؤون الطاقة.
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