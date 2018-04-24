ارتفاع أرباح شركة فولفو خلال الربع الأول

قالت شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات الثقيلة اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحها خلال الربع الأول ارتفع بنسبة 24%، ويرجع ذلك لقوة الطلب في معظم الأسواق.

وبلغ صافي الدخل خلال الربع الأول 5.79 مليار كرون ( 680 مليون دولار)، باستثناء قسم صناعة السيارات الذي تمتلكه الصين.

وارتفع صافي المبيعات خلال الربع الأول، بعد حساب تغيرات العملة و الأخذ في الاعتبار الوحدات التي تم الاستحواذ عليها أو الاستغناء عنها، بنسبة 19% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي ليصل إلى 89.1 مليار كرون.

وقالت مجموعة فولفو إنها سلمت 51754 شاحنة خلال الربع الأول بارتفاع بنسبة 17% .

وقد ارتفعت الطلبات على الشاحنات بنحو الثلث خلال الربع الأول لتصل إلى 71965 شاحنة. واستمر الطلب في الارتفاع في أوروبا، في حين تواصل الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

وبجانب الشاحنات، تبيع مجموعة فولفو حافلات ومعدات بناء، كما أنها تضم قسم تصنيع المحركات فولفو بينتا.

وتمتلك شركة تشجيانج جيلي الصينية قسم فولفو لصناعة السيارات.