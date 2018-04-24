ارتفاع مبيعات التجزئة في الدنمارك خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الدنماركي الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة في الدنمارك خلال آذار/مارس الماضي وذلك لأول مرة خلال 4 أشهر.

زادت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، بعد تراجعها في شباط/فبراير الماضي بنسبة 0.1% شهريا.

وزادت مبيعات الأغذية وغيرها من سلع البقالة بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، في حين زادت مبيعات السلع الاستهلاكية الأخرى بنسبة 0.7%، وتراجعت مبيعات الملابس والسلع ذات الصلة بها بنسبة 1.2% خلال الشهر الماضي.

وزادت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.8% سنويا بعد زيادتها بنسبة 0.6% خلال شباط/فبراير الماضي.