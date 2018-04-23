كوريا الجنوبية توقف بث رسائل عبر مكبرات الصوت على الحدود مع الشمال

أسكت الجيش الكوري الجنوبي الإثنين مكبّرات الصوت الضخمة التي تُذيع رسائل للجنود الكوريين الشماليين المنتشرين على الحدود، وذلك في بادرة مصالحة قبل قمة بين الكوريتين الجمعة.

ولطالما أطلق الجنوب رسائل تدعو الجنود الكوريين الشماليين إلى الانشقاق، عبر استخدام مكبرات صوت ضخمة مثبتة على طول الحدود الشديدة التحصين بين الكوريتين، فيما يطلق الشمال من جهته رسائل دعاية خاصة به.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان "اعتبارا من اليوم، أوقفنا البث عبر مكبرات الصوت لتخفيف التوترات العسكرية وخلق مناخ سلام (...) قبل قمة الكوريتين".

واعلنت كوريا الشمالية السبت وقف تجاربها النووية والصاروخية واغلاق موقعها للتجارب النووية، الامر الذي رحب به الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي من المقرر ان يلتقي قريبا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في قمة غير مسبوقة.

وقال كيم "اعتبارا من 21 نيسان/أبريل ستوقف كوريا الشمالية التجارب النووية واطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية.