"جي7 ثين كيو " أول هاتف ذكي بزر حقيقي لتطبيق "جوجل أسيستنت"

طورت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية "إل.جي إلكترونيكس" أول هاتف ذكي في العالم يحتوي على زر حقيقي لتشغيل المساعد الشخصي الرقمي "جوجل أسيستنت". أطلقت "إل.جي" على الهاتف الجديد "جي7 ثين كيو ". ومن المقرر أن تكشف عنه رسميا في مؤتمر تعقده الشركة الكورية الجنوبية في نيويورك يوم 2 أيار/مايو المقبل. وسيوجد زر "جوجل أسيستنت" في الجانب الأيسر من الهاتف في حين سيكون مفتاح التشغيل على الجانب الأيمن. وسيظل قارئ بصمة الإصبع على ظهر الهاتف. وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص موضوعات التكنولوجيا إلى أن "جي7 ثين كيو " هو أول هاتف ذكي يحتوي على زر حقيقي للاتصال بخدمة "جوجل أسيستنت". وكانت "سامسونج إلكترونيكس" المنافسة قد تبنت استراتيجية مماثلة حيث طرحت هاتفها الذكي الجديد "جالاكسي إس 9" ويحتوي على زر حقيقي لتشغيل المساعد الرقمي الشخصي الخاص بها "بيكسباي". يذكر أن تسهيل الوصول إلى "جوجل أسيستنت" يمثل جزءا من استراتيجية أوسع تتبناها "إل.جي" لبيع تكنولوجيا الذكاء الصناعي الخاص بها باعتبارها نقطة تميز كبيرة لها. ويمثل استخدام الذكاء الصناعي موضوعا رئيسيا لشركة "إل.جي" خلال العام الحالي، بدءا من دمج "جوجل أسيستنت" في أجهزة التلفزيون التي تنتجها وانتهاء باستخدام الذكاء الصناعي للتعرف على الصوت الذي تلتقطه كاميرا الهاتف الذكي "في 30 إس ثين كيو ". وكما هو الحال بالنسبة للهاتف "في 30 إس" ستكون هناك أوامر فريدة في الهاتف الجديد تتيح توجيه أسئلة إلى تطبيق "جوجل أسيستنت". في الوقت نفسه فإن زر "جوجل أسيستنت" في الهاتف الجديد "جي7 ثين كيو" لا يمكن إعادة برمجته لتشغيل أي تطبيق آخر للمساعد الرقمي، كما هو الحال في زر "بيكسباي" في الهاتف "جالاكسي إس 9".