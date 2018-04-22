دول الخليج تحقق وفرا بـ 225.44 مليون دولار عبر الربط الكهربائي في 2017

حققت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفرا فعليا للدول الأعضاء بلغ 225.44 مليون دولار خلال عام 2017، مع تمكن الهيئة من تحقيق توفير في تكاليفها التشغيلية بلغ 6.6 في المائة خلال العام، كما تم التعامل مع 142 حالة دعم لانقطاع مفاجئ لوحدات التوليد تم خلالها تمرير الطاقة المساندة، بإجمالي 1600 حالة منذ بدء تشغيل الربط في 2009.

وناقشت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جدول أعمال الجمعية، تقرير مجلس الإدارة لعام 2017، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية، وتعيين مدقق للحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2018، فيما صادقت الجمعية على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية المدققة للهيئة كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017، وعلى تعيين مكتب KPMG لمراجعة الحساب الختامي للهيئة للعام 2018.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 17 لجمعيتها العامة العادية في سلطنة عمان أمس الأول، برئاسة المهندس الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة رئيس مجلس الإدارة رئيس هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين، وحضور ممثلي الجمعية عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمهندس أحمد علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة.

وأوضح الشيخ نواف آل خليفة، أن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حافظت للعام التاسع على التوالي على دعم ومساندة أمن شبكات كهرباء دول المجلس بمستوى 100 في المائة، حيث تم التعامل خلال عام 2017 مع 142 حالة دعم لانقطاع مفاجئ لوحدات التوليد تم خلالها تمرير الطاقة المساندة، بما مجموعه نحو 1600 حالة منذ بدء تشغيل الربط في 2009، وأن الوفر الفعلي الذي حققته الدول الأعضاء خلال عام 2017 من الرابط الكهربائي الخليجي قُدر بمبلغ 225.44 مليون دولار، مع تمكن الهيئة من تحقيق توفير في تكاليفها التشغيلية بلغ 6.6 في المائة خلال العام.

وأضاف أنه "بسبب الارتفاع المستمر في نسب نمو الطلب على الطاقة الكهربائية في شبكات الدول الأعضاء، وحرصا من الهيئة أن توائم سعات الربط الكهربائي مع احتياجات شبكات دول المجلس، فقد قامت الهيئة ببدء دراسة جدوى توسعة الربط الكهربائي باستغلال فرص الربط داخل دول مجلس التعاون وخارجها للربط مع الأقاليم المجاورة للبحث عن مصادر جديدة لرفع كفاءة الطاقة واستدامتها".

وقدم الشيخ نواف آل خليفة، الشكر لقادة دول مجلس التعاون، على الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما الهيئة، والوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في دول المجلس، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمؤازرتهم لها لإنجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي، وأعضاء الجمعية العامة ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمهم أهداف الهيئة وتطلعات الدول الأعضاء.