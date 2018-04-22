كرة الثلج الصغيرة سبب الانهيار الجليدي

ربما كان VIX صغيرا، إلا أن المطاف قد انتهى به إلى أن يكون كرة الثلج التي تسببت في انهيار جليدي، كما يقول، في الوقت الذي سارعت فيه المصارف والمستثمرون الذين أخطأوا بسبب انهياره إلى تغطية رهاناتهم، ما أدى بدوره إلى حدوث عاصفة ثلجية من عمليات البيع الآلي من جانب الصناديق التي تستهدف التقلبات.

كان يمكن أن تكون الفوضى أسوأ بكثير لو لم تكن الخلفية الاقتصادية العالمية مواتية للغاية، ما شجع كثيرا من المستثمرين على الاستفادة من عمليات البيع المكثف للغوص مرة أخرى، وكسر حلقة التغذية المرتدة أو المستعادة.

يشير كول إلى أن الاقتصاد لن يبدو دائما مزدهرا كما هو الآن، وأن المعركة الكبرى للتقلب التي أثارها VIX هي مجرد “وسيلة عرض” لما قد يحمله المستقبل.

ويضيف: “أنا لا أعرف ما إذا كنت مجنونا، أو إذا كان باقي العالم مجنونا. إلا أن هذا هو الشيء الذي قد ينظر إليه أطفالنا ويقولون: كيف لم نر هذا آت إلينا؟”

سواء أكان كول هو متنبئ العصر الحديث الذي لا يستمع إليه أحد أم لا، فمن المدهش أن كثيرا من الناس الذين لعبوا دورا في تاريخ التقلب يدافعون عن دورهم في تطوره، في الوقت الذي يعبرون فيه عن مخاوفهم في المرحلة التالية.

التقلب مدمج الآن في نماذج إدارة المخاطر. وقد بنيت استراتيجيات التداول على أهداف التقلب، وتطورت العقود الآجلة لـVIX وتم إنشاء الأدوات المالية المعقدة، التي يمكن أن تغذي نفس الشيء الذي يحاولون الاستفادة منه.

يقول غولديمان: “كلما تلاعبت أكثر بالتقلبات، تثيرها أكثر”. يعتقد شاه أن جعل التقلبات أصولا قابلة للتداول كان تطورا قيما، إلا أن الأوراق المالية المتداولة في البورصة لـ VIX “منتجات غبية”، ويفضل لو أن الـVIX لم يكن قد رأى النور، قط.

يعترف كوبان ببعض الفخر، ولكن في الأغلب بالحيرة من الجزء الصغير المحوري الذي لعبه في الملحمة.

لاحظ الفيزيائيون منذ فترة طويلة أن ملاحظة بعض الظواهر تغير في الواقع طبيعتها.

في مجال التمويل، يُعرف هذا المكافئ بقانون جودهارت على اسم الخبير الاقتصادي البريطاني تشارلز جودهارت الذي قال عام 1975 إنه بمجرد أن يصبح أحد المقاييس هدفا، فإنه يفقد الخصائص ذاتها التي جعلته مقياسا جيدا في الأصل.

يبدو التقلب حالة كلاسيكية من قانون جودهارت. وفي الوقت الذي يدخل مزيد من الناس المؤشر في نماذجهم، فإنهم يغيرون طبيعته بطرق مهمة ودقيقة.

السؤال هو ما إذا كان يمكن أو يجب القيام بأي شيء حول هذا الأمر؟

الدور المهيمن للتقلبات في النظام المالي يستدعي إلى الذهن مقولة ونستون تشرشل حول الديمقراطية: ربما تكون الأقل سوءً من جميع الأنظمة.

وسواء كانت صناعة التداول التي تستهدف التقلب كبيرة بما يكفي لزعزعة سوق الأسهم العالمية البالغة 80 تريليون دولار أم لا؟ فإن الأمر لا يزال مطروحا للنقاش.

وحتى لو كان الناس يعاملون ما ينبغي أن يكون إطارا فحسب، ويعدونه قانونا ماليا، فإن ماركويتز، الأب الروحي للتقلب، متشكك في أن أي شيء سيتغير.

في هذا الصدد يقول: “التقلب ينظم كثيرا من عالمنا، بحيث إنه لا توجد طريقة للتراجع عنه، بكل بساطة”.