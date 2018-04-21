المفوضية الأوروبية: حققنا تقدما كبيرا بشأن إبرام اتفاقية التجارة مع المكسيك

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم السبت، عن تحقيق تقدم كبير على طريق إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع المكسيك.

وجاء هذا الإعلان للمفوضية في أعقاب جولة مفاوضات جرت بين الجانبين في الأسبوع الماضي.

وتعتزم سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة، الاجتماع مع وزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونسو جواجاردو في جولة مفاوضات يحتمل أن تكون ختامية.

يشار إلى أن الجانبين كانا قد سرعا وتيرة مفاوضاتهما في العام الماضي، وذلك نظرا لنبرات السياسة الحمائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكانت مالمستروم قالت في ديسمبر الماضي إنهم على وشك إتمام المحادثات، وكانت توقعت التوصل إلى اتفاق سياسي أوائل 2018.

ويجري التخطيط لتحديث اتفاقية شاملة سارية منذ عام 2000، حيث سيتم توسيع نطاق وتحديث الاتفاقية السارية حاليا، ومن بين ذلك حماية تسمية منشأ المنتجات الزراعية.

وكان حجم التجارة بين المكسيك والاتحاد الأوروبي قد بلغ مؤخرا نحو 62 مليار دولار (نحو 50 مليار يورو)، وضخ الاتحاد الأوروبي في الفترة بين 2000 حتى 2015، نحو 156 مليار دولار في استثمارات في المكسيك.

ويعد الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمكسيك، ثالث أكبر شريك تجاري فيما تحتل المكسيك المركز الخامس عشر في قائمة أهم الشركاء التجاريين.