روسيا توافق على صفقة استحواذ باير الألمانية على مونسانتو الأمريكية

أعلنت شركة الكيماويات الألمانية العملاقة "باير" اليوم الجمعة، موافقة سلطات مكافحة الاحتكار في روسيا على الصفقة المقترحة للاستحواذ على شركة البذور الأمريكية مونسانتو مقابل 57 مليار دولار بشرط موافقة الشركة الألمانية على نقل بعض التقنيات الخاصة بها إلى شركات روسية.

ووفقا لشروط الموافقة الروسية، وافقت "باير" على نقل مجموعة محددة من أصول إكثار بعض المحاصيل إلى شركات أخرى لفترة 5 سنوات، ولم يتم تحديد الشركات الروسية التي ستحصل على هذه الأصول.

وذكرت "باير" أنها وافقت على السماح للشركات الأخرى بالحصول على تقنيات الزراعة الرقمية الخاصة بها، بعد طرح هذه المنتجات في السوق الروسية.

كانت "باير" قد حصلت على موافقة مشروطة على صفقة مونسانتو من "المفوضية الأوروبية" في مارس الماضي، ومازالت في انتظار موافقة وزارة العدل الأمريكية عليها.