بورصة وول ستريت تغلق منخفضة متأثرة بخسائر لأسهم التبغ والتكنولوجيا

تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت الخميس وقادت أسهم شركات التبغ هبوطا حادا لقطاع المنتجات الاستهلاكية بينما تضرر قطاع التكنولوجيا من مخاوف بشأن الطلب على الهواتف الذكية. وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 83.18 نقطة أو 0.34% إلى 24664.89 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 15.51 نقطة أو 0.57% ليغلق عند 2693.13 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 57.18 نقطة أو 0.78% إلى 7238.06 نقطة.