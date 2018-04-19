انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وارتفاع عائد الأذون لأجل عام

أظهرت بيانات من البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر انخفض في عطاء اليوم الخميس بينما ارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل عام.

وتراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 17.523 بالمئة من 17.544 بالمئة في العطاء السابق، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 357 يوما إلى 16.840 بالمئة من 16.676 بالمئة.