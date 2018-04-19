الصناعة تتصدر الأسهم الرابحة في أوروبا مع هيمنة نتائج الشركات

صعدت الأسهم ذات الصلة بالصناعة والسلع الأولية اليوم الخميس حيث دفعتها أرباح الشركات وأسعار الموارد الأساسية للارتفاع بينما انخفضت المؤشرات الأوربية الرئيسية مما يظهر بوادر إنهاك بعد مكاسب ليومين وصلت بأسهم أوروبا لأعلى مستوى في ستة أسابيع.

وسيطرت أنباء الأرباح على المعاملات حيث كان سهم ايه.بي.بي السويسرية للمعدات الصناعية وسهم شنيدر الفرنسية للمكونات الإلكترونية الأكثر صعودا على المؤشر ستوكس 600.

وصعد سهم ايه.بي.بي 3.9 بالمئة بعدما أعلنت الشركة تجاوز أرباحها للربع الأول من العام التوقعات.

وارتفع سهم شنيدر اثنين بالمئة بعدما أعلنت الشركة تحقيق هدفها لمستوى الأرباح.

وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأولية 0.3 بالمئة بدعم من زيادة أسعار المعادن بعدما أثارت عقوبات مفروضة على روسيا القلق بشأن الإمدادات العالمية.

وكان المؤشر صعد 4.3 بالمئة أمس الأربعاء.

وقفز سهم شركة أوتوكومبو الفنلندية لصناعة الصلب 4.3 بالمئة انسجاما مع زيادة في أسهم شركات صناعة الصلب اليابانية أمس الأربعاء بعد قمة بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تسفر عن أنباء سيئة بشأن الرسوم الجمركية.

وصعد سهم نورسك هيدرو للألومنيوم ثلاثة بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعدما طغى ضعف قطاع الرعاية الصحية على مكاسب أسهم الموارد.

ولم تجذب نتائج شركات سلع استهلاكية كبيرة مثل نستله ويونيليفر المستثمرين. ونزل سهم يونيليفر 1.3 بالمئة بعدما أعلنت تحقيق نتائج تتماشى مع التوقعات في الربع الأول.

ولم يطرأ تغير يذكر على سهم نستله بعدما أبقت الشركة على توقعاتها دون تغيير.

وعززت أنباء الدمج والاستحواذ تحركات أسعار بعض الأسهم الكبيرة.

وقفز سهم وير جروب 6.2 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعدما وافقت الشركة على الاستحواذ على شركة صناعة معدات التعدين الأمريكية إيسكو مقابل 1.05 مليار دولار.