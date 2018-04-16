مبيعات التجزئة في أمريكا تتعافى بعد تراجعها لثلاثة أشهر متتالية

تعافت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في مارس آذار بعد تراجعها لثلاثة أشهر متتالية، مع قيام الأسر بزيادة مشترياتها من السيارات وسلع أخرى مرتفعة السعر مما يشير قوة دافعة في انفاق المستهلكين.

وقالت وزارة التجارة اليوم الاثنين إن مبيعات التجزئة زادت 0.6 بالمئة الشهر الماضي بعد أن انخفضت 0.1 بالمئة في فبراير شباط و0.2 بالمئة في يناير كانون الثاني.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.4 بالمئة الشهر الماضي. وعلى أساس سنوي صعدت مبيعات التجزئة 4.5 بالمئة في مارس آذار.

وقفز انفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أمريكا، بمعدل سنوي قوي بلغ 4.0 بالمئة في الربع الربع من 2017 . ونما أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة بلغت 2.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وتشير تقديرات الربع الأول من 2018 إلى نمو يقل عن 2 بالمئة. وستنشر الحكومة تقديراتها الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق هذا الشهر.