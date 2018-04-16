"مصر للطيران" و"الإتحاد الإماراتية" توسعان اتفاقية المشاركة بالرمز

أعلنت شركة مصرللطيران الناقل الرسمي لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي عن توسيع اتفاقية المشاركة بالرمز مع شركة الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.. جاء ذلك فى بيان إعلامى أصدرته مصر للطيران اليوم الإثنين.

وذكر البيان : "تغطى الاتفاقية فى مرحلتها الجديدة المزيد من الوجهات في أفريقيا وشمال آسيا وأستراليا بما يتيح مزيداً من الفائدة والراحة لعملاء الشركتين، وستبدأ المبيعات وفق الاتفاقية الموسعة اعتبارًا من اليوم الإثنين على أن يبدأ السفر من 2 مايو القادم".

ونقل البيان عن صفوت مسلم،رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، قوله "إن التعاون مع الشركاء الناجحين لتعزيز وتوسعة وصولنا لما بعد شبكة وجهاتنا، يعتبر أحد ركائز خطتنا الاستراتيجية، وفي توسيع اتفاقية المشاركة بالرمز مع الاتحاد للطيران، ما يتيح لعملائنا الكرام إمكانية وصول سلسة ومريحة إلى عدد من كبريات المدن في أستراليا وكوريا الجنوبية".

وبحسب البيان، قال بيتر بومجارتنر ،الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران :"تعتبر مصر للطيران واحدة من أقدم شركات الطيران وأكثرها خبرة في المنطقة، وتحظى بحضور كبير في مدن القارة الأفريقية، ولا شك أن تعزيز روابط المشاركة بالرمز بين الشركتين يعني وصولاً غير مسبوق إلى العديد من المدن الجديدة لعملاء الاتحاد للطيران، في الوقت الذي نرسخ فيه خدماتنا في الأسواق التي نخدمها بالفعل، مثل كينيا وتنزانيا، من خلال الربط بسهولة عبر القاهرة على امتداد شبكة مصر للطيران الأفريقية".

وستشهد المرحلة الثانية من الاتفاقية وضع رمز مصر للطيران "MS" على رحلات الاتحاد للطيران المتجهة من أبوظبي إلى سول وبريسبن وملبورن وسيدني، ورحلات الصين. كما تضع الاتحاد للطيران رمزها "EY" على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى عدد من الوجهات الأفريقية، ومن بينها نجامينا في تشاد، ونيروبي في كينيا، والخرطوم في السودان، وعنتيبي في أوغندا، وجوهانسبرج في جنوب أفريقيا، ونيجيريا وإريتريا وتنزانيا عبر مركز القاهرة التشغيلي للناقل الجوي عضو تحالف ستار.. يذكر أن مصرللطيران تُسيّر ثلاث رحلات يوميا إلى أبو ظبي.