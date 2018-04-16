موديز: ضعف الليرة سلبي لتصنيف تركيا السيادي

قالت موديز اليوم الاثنين إن الضعف المزمن في العملة التركية الليرة سلبي لتصنيف ديونها السيادية وإشكالي للاقتصاد مشيرة إلى الدرجة العالية من الانكشاف الخارجي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي.

وذكرت موديز في تقرير عن التوقعات الائتمانية أن الليرة معرضة لتجدد الضغوط إذا أرجأت السلطات تنفيذ تعهدات التحرك لمواجهة ضعف الليرة عن طريق رفع سعر الفائدة.