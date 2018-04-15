تراجع مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، إثر عمليات بيع متزايدة من قبل المؤسسات الأجنبية، في مقابل عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية.

وشهدت جلسة التداول في مستهل تعاملات الأسبوع ، تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 15ر0 %، ليبلغ مستوى 86ر17588 نقطة، فيما انخفض مؤشر/إيجي اكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 39ر0 %، ليبلغ مستوى 31ر864 نقطة.

كما شملت التراجعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا لينخفض بنسبة 34ر0 %، ليبلغ مستوى 08ر2255 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر4 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 4ر973 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 566ر2 مليار جنيه.