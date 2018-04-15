السعودية تتبرع بـ 150 مليون دولار لأوقاف القدس.. و50 مليون لـ "الأونروا"

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن تبرع المملكة بمبلغ (150) مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وبمبلغ ( 50 ) مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وقال خادم الحرمين الشريفين أنه سمّى القمة العربية التاسعة والعشرين بـ (قمة القدس) ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين.
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