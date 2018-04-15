استقالة مارتن سوريل الرئيس التنفيذي لأكبر شركة تسويق في العالم "دبليو.بي.بي"

أعلن الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة لخدمات التسويق في العالم "دبليو.بي.بي" استقالته ، وذلك في أعقاب تحقيق بشأن ما تردد حول إساءته لاستغلال أموال الشركة.

وقال مارتن سوريل إنه استقال ،بأثر فوري، من منصبه كرئيس تنفيذي لمجموعة "دبليو.بي.بي" التي أسسها عام 1985 ، "لأن هذا هو الأفضل للشركة".

وأضاف سوريل "73 عاما" في بيان أصدرته المجموعة بتاريخ أمس السبت :"بالتأكيد أشعر بالحزن لمغادرة دبليو.بي.بي بعد 33 عاما. لقد كنت شغوفا بها وهى مركز اهتمام ومصدر للطاقة لفترة طويلة".

وقال :"مع ذلك أعتقد أن الأفضل للشركة هو أن أستقيل الآن.. أترك الشركة في أيادي جيدة للغاية، كما يعلم مجلس الإدارة ".

وذكرت المجموعة أن "تحقيقاتها فيما تردد عن سوء الإدارة" ضد سوريل قد انتهت.

وأضافت أن "الاتهام لا يتعلق بمبالغ مادية".

ونفى سوريل اتهامات بسوء استغلال أموال الشركة والسلوك الشخصي غير اللائق ،وفقا لتقارير إعلامية بريطانية.

وقالت "دبليو.بي.بي" إن رئيس الشركة ،روبرتو كوارتا، سوف يحل محل سوريل كرئيس تنفيذي بشكل مؤقت إلى حين تعيين بديل .

وقال كوارتا :"لقد كان السيد مارتن القوة الدافعة وراء توسيع دبليو.بي.بي لتأسيس الرائدة العالمية في خدمات التسويق".

كان سوريل ،وهو المدير التنفيذي السابق للإعلان في مجموعة "ساتشي آند ساتشي" للاتصالات والإعلان، قد طور مجموعة "دبليو.بي.بي" بعد شراء شركة بلاستيك بريطانية صغيرة تحمل اسم "واير آند بلاستيك برودكتس".