وزير الثقافة و الإعلام يوقع اتفاقية تعاون ثقافية وفنية مع وزارة الثقافة الفرنسية

عقد وزير الثقافة و الإعلام الدكتور عواد صالح العواد اجتماعاً اليوم مع وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسين في العاصمة باريس وذلك في اطار الفعاليات المصاحبة للزيارة الرسمية التي يقوم بها الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الى الجمهورية الفرنسية .

و تناولا خلال الإجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالمجالات الثقافية و تبادل الخبرات و توسيع التعاون و الشراكات الإستراتيجية في الجوانب الثقافية و الفنية و الإعلامية.

و عقب الإجتماع وقع وزير الثقافة و الإعلام و وزيرة الثقافة الفرنسية إتفاقية تعاون في مجالات الثقافة و الأدب و الفنون و صناعة السينما و المسرح و الموسيقى.

و أعلن الدكتور عواد العواد في لقاء صحفي عقب الإجتماع أن المملكة العربية السعودية ستشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي للأفلام في دورته الحادية و السبعين لعام 2018م ، من خلال جناح خاص للمجلس السعودي للأفلام الذي أطلقته الهيئة العامة للثقافة.

و تأتي هذه الخطوة إنسجاماً مع إستراتيجية المملكة الرامية لتطوير قطاع محلي مستدام و متنوع لصناعة الأفلام.

كما شهد الوزير و الوزيرة توقيع عدد من البرامج التنفيذية في مجال صناعة الأفلام مع كل من معهد (لا فيميس للأفلام) و (المعهد الوطني للمحافظة على التراث السمعي و البصري و إدارة الأرشفة الرقمية) و كذلك مع (أوبرا باريس الوطنية).

و ستتيح هذه البرامج تبادلاً قيماً إلى المعرفة و الخبرة و تعزيز و بناء القدرات في القطاعات الإبداعية في المملكة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للفن السعودي للمشاركة في مهرجان كان الدولي السينمائي الذي تأسس عام 1946م ، و يقام كل عام في شهر مايو في مدينة كان جنوب فرنسا، و يمنح عدداً من الجوائز أهمها (السعفة الذهبية) لأفضل فيلم.

