الهيئة العامة للعقار توقع اتفاقية مع برنامج "يسّر" للارتباط بمركز "آمر"

وقعت الهيئة العامة للعقار اتفاقية تعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) للارتباط بمركز الاتصال الوطني (آمر)، الذي يشرف عليه برنامج (يسّر).

ووقع الاتفاقية معالي محافظ الهيئة الأستاذ عصام بن حمد المبارك , والمدير العام لبرنامج (يسّر) المهندس علي بن ناصر العسيري .

وأوضح معالي المحافظ أن أحد المسارات الرئيسية لخطة عمل الهيئة هو مسار خدمة العملاء ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وأن هذ الاتفاقية تأتي لتساهم في تحقيق هذا الهدف وتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة لعملائها باستخدام أفضل الوسائل وأحدث التقنيات، لتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات حكومية تواكب احتياجاتهم، مشيراً إلى أن الهيئة سوف تستمر في بناء قنوات التواصل مع الجمهور بما يخدم كافة افراد المجتمع.

من جانبه، أكد المدير العام لـ (يسّر) أن البرنامج يسعى إلى خدمة الجهات الحكومية في المملكة وفق أعلى درجات الأداء، فضلاً عن الوقوف إلى جانب تلك الجهات لتمكينها من خدمة المستفيدين على اختلاف شرائحهم.

وأضاف أن مركز الاتصال الوطني (آمر) يقدم المعلومات والإجابات الخاصة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية بشكل احترافي سريع وملائم بما يتناسب مع تساؤلات جمهور المستفيدين واستفساراتهم، بالإضافة إلى تقديم الحلول وكافة الإجابات من خلال قنوات إلكترونية متنوعة وذلك للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والزوار، لافتاً إلى أن مركز (آمر) يهدف إلى تيسير وتسهيل عمليات البحث والتواصل الإلكتروني، وتقليل الأعباء عن القطاعات الرئيسية المقدمة للخدمات، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستجابة السريعة للقطاع الحكومي في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.