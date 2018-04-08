«موبايلي» تتلقى قصائد وطنية في مسابقة #قدها الفصيحة من مختلف شعراء الدول العربية

تلقت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" مجموعة كبيرة من القصائد من مختلف ربوع المملكة وبلدان أخرى للمشاركة في مسابقة #قدها الشعرية الفصيحة التي أُعلن عنها في وقت سابق.

وقد أكد المهندس أحمد أبو دومة الرئيس التنفيذي قائلا: "إن حملة #قدها التي أطلقتها "موبايلي" اعتنت بالمواهب الرياضية والكتابية والحرفية وكل شغوف بموهبته ليبدأ ويقدم أفضل ما عنده، وأشاد بمستوى المشاركة في مسابقة الشعر التي وجدت تفاعلا من مختلف شعراء الدول العربية الذين عبروا عن حبهم لهذا الوطن المعطاء ولحكامه ولشعبِه عامة"وأضاف الرئيس التنفيذي "لم تشترط "موبايلي" في مسابقتها الشعرية شرط المشاركة من قِبل بلد معين كون المشاركات تعود بالثناءِ على المملكة وعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، وعلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ونحن نعمل حاليا على جمع القصائد لنشر ديوان شعري يضم بعض قصائد المشاركين.

وصرح الشاعر عيسى جرابا رئيس لجنة التحكيم على مسابقة #قدها قائلا: "أشكر إدارة "موبايلي" على إتاحة الفرصة لي لأكون محكما لمسابقتها التي حظيت بمشاركات عدة من مختلف الدول العربية، حيث بذلت ولجنة التحكيم جهدا كبيرا في فرز القصائد السليمة واخترنا الفائزين بناء على معيار القوة الشعرية في الوزنِ والقافية والمعنى".

وأعلن رئيس اللجنة عن الفائزين بالمراكز الثلاثة، حيث حصل الفائز بالمركز الأول الشاعر حسن الفيفاوي على مبلغ 10000 ريال وجهاز ذكي، والفائز بالمركز الثاني عبد الرحمن كرم العيسى حصل على مبلغ 5000 ريال وجهاز ذكي، والفائز بالمركز الثالث يحيى الشعبي حصل على مبلغ 5000 ريال وجهاز ذكي، والفائز بالمركز الرابع عوض العمري حصل على جهاز ذكي، والفائز بالمركز الخامس مفلح الشمري حصل على جهاز ذكي.

والفائز بالمركز السادس عبده القوزي حصل على جهاز ذكي، والفائز بالمركز السابع ماجد الجهني حصل على جهازٍ ذكي، والفائز بالمركز الثامن رامي الصبحي حصل على جهاز ذكي، والفائز بالمركز التاسع عمار الذبياني حصل على جهاز ذكي.

يذكر أن حملة #قدها هي مظلة أطلقتها "موبايلي" لمواهب وطنية عدة تعلن "موبايلي" عن كل أنشطتها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.