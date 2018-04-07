كاريكاتير 2018/04/07

كاريكاتير
- الحكم على الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بالسجن 24 عاما في فضيحة فساد
- البورصة المصرية تخسر 1.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
- ترمب يقترح فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار على الصين
- كاريكاتير 2018/03/27
- وزير التعليم لـ"الاقتصادية": أصداء بعض قراراتي تخالف توقعاتي.. ولا ندعي المثالية
- ولي العهد لـ "التايم": السعودية ينتظرها مستقبل مشرق.. ولم تستغل سوى 10 % من قدراتها في السنوات الماضية فقط
- اعتذار
- الليرة التركية تلامس مستوى قياسيا منخفضا بفعل مخاوف بشأن أسعار الفائدة
- الصين لأمريكا: لا نهاب الحرب التجارية.. سنذهب حتى النهاية مهما كان الثمن
- "روش" للصناعات الدوائية تستحوذ على "فلاتيرون هيلث" مقابل 1.9 مليار دولار
أضف تعليق