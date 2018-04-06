الحكم على الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بالسجن 24 عاما في فضيحة فساد

أصدرت محكمة في سيول حكما بالسجن 24 عاما بحق الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بتهمة الفساد لتنهي بذلك فصل سقوط أول امرأة تتولى قيادة البلاد اصبحت شخصية مثيرة للسخرية والغضب.

ودانت المحكمة بارك غيون هي بتهمة تلقى رشى والاكراه واستغلال السلطة وامرتها بدفع غرامة بقيمة 18 مليار وون (17 مليون دولار) واضاف القاضي "أحكم على المتهمة بالسجن 24 عاما ودفع 18 مليار وون بشكل غرامة".