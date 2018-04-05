نجمة ليندا كارتر تزين ممر المشاهير

حصلت الممثلة الأمريكية ليندا كارتر؛ نجمة مسلسل "وندر ومان"، على نجمة في ممر هوليوود للمشاهير، حيث عرضت أهم لقطات المسلسل على شاشة عملاقة.
وقدمت الاحتفال ليزلي مونفز الصديقة القديمة لكارتر (66 عاما) والمديرة التنفيذية لـ "سي. بي. سي كورب"، وباتي جينكينز؛ مخرجة فيلم "وندر ومان" المأخوذ عن قصة المسلسل، الذي حقق نجاحا كبيرا العام الماضي. وقالت كارتر للحاضرين في ممر هوليوود بلوس أنجلوس، قبل الكشف عن النجمة البراقة: "يبدو الأمر مستحيلا لكنني أعمل في مجال الترفيه منذ أكثر من 50 عاما". والشخصية التي أدتها كارتر في مسلسل "وندر ومان" التي ظهرت للمرة الأولى في قصص "دي. سي كوميكس" عام 1941، وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1976، تعد من أهم البطلات الخارقات في هوليوود. ووجهت كارتر الشكر لأصدقائها وأسرتها على مساندتها، وقالت: "هذا يوم لن أنساه".
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