تقول: مَطَـلْتُ الشيء إذا مَدَدْتـُه مثل مَطَـلْتُ الحديدة، ومَطَـلْتُ فلانا بـِـدَيـْـنـِهِ أي لم أَقـْضِه وإذا زدنا على الفعل ألفا تقول: ماطَلَ، وهو متعدّ أيضا بنفسه إلى مفعولين، ويجوز أنْ يتعدى إلى الثاني بالباء تقول: ماطَـلَه حَـقَّه وماطَـلَه بحقـِّه. جاء في الأساس، (مطل): "مَطَـلَ فلان حقـِّي وماطلني به" وفي الجمهرة، 1/809: "مـَـاطَـلْـتـَـه دَيـْــنـَــهُ".

ويتعدَّى إلى المفعول الثاني بحرف الجر "في" أيضا – جاء في اللسان، (دفع): "والـمُدَافَـعَة الـمماطَـلَة، ودافَـعَ فلان فلانا في حاجته إذا ماطَـلَه فيها فلم يـَـقْضـِــها".

لذا تقول: ماطَـلَه السّـدَاد، وماطَـلَه بالسداد، وماطَـلَه في السداد.

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