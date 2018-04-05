تقول: مَطَـلْتُ الشيء إذا مَدَدْتـُه مثل مَطَـلْتُ الحديدة، ومَطَـلْتُ فلانا بـِـدَيـْـنـِهِ أي لم أَقـْضِه وإذا زدنا على الفعل ألفا تقول: ماطَلَ، وهو متعدّ أيضا بنفسه إلى مفعولين، ويجوز أنْ يتعدى إلى الثاني بالباء تقول: ماطَـلَه حَـقَّه وماطَـلَه بحقـِّه. جاء في الأساس، (مطل): "مَطَـلَ فلان حقـِّي وماطلني به" وفي الجمهرة، 1/809: "مـَـاطَـلْـتـَـه دَيـْــنـَــهُ".
ويتعدَّى إلى المفعول الثاني بحرف الجر "في" أيضا – جاء في اللسان، (دفع): "والـمُدَافَـعَة الـمماطَـلَة، ودافَـعَ فلان فلانا في حاجته إذا ماطَـلَه فيها فلم يـَـقْضـِــها".
لذا تقول: ماطَـلَه السّـدَاد، وماطَـلَه بالسداد، وماطَـلَه في السداد.
الناس
- وزارة التجارة الصينية: نعارض بشدة الرسوم الجمركية الأمريكية
- حوار ولي العهد مع مجلة ذا أتلانتك
- الدولار ينزل بسبب النزاع التجاري الأمريكي الصيني رغم هدوء أسواق العملة
- البحرين: سعة الحقل المكتشف كفيلة بتحويل المملكة لقوة نفطية
- الطاقة الشمسية.. رهان سعودي جديد للتحول عن النفط
- الصين تبلغ منظمة التجارة رسميا برسوم انتقامية على منتجات أمريكية
- مجلس الوزراء يوافق على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر
- المشروع المشترك بين "سابك" و"ميتسوبيشي كيميكال كوربوريشن" يبدأ إنتاج مواد عالية الجودة في الجبيل
- علي بابا الصينية تقيم دعوى علامة تجارية بحق شركة في دبي
- أسهم "بوينج" تهبط بعد إعلان الصين رسوما جمركية على الطائرات الأمريكية
أضف تعليق