أحمد بن عيد البلوي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر أمس أحمد بن عيد العرادي البلوي، أخ الفريق عواد بن عيد البلوي، مدير عام حرس الحدود، وصلي على الفقيد عقب صلاة المغرب أمس في الحرم النبوي في المدينة المنورة، وسيكون أداء واجب العزاء في الرياض في حي الياسمين، بعد صلاة العصر اليوم، وغدا، وبعد غد. "الاقتصادية" التي آلمها الخبر، تتقدم بخالص تعازيها ومواساتها إلى أسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".