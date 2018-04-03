الأحد المقبل .. انتهاء الاكتتاب في صندوق سويكورب وابل ريت

أعلنت شركة سويكورب، مدير صندوق سويكورب وابل ريت، أن الاكتتاب في الصندوق سينتهي بنهاية يوم الأحد المقبل بتاريخ 8 نيسان (أبريل) 2018 الموافق 22 رجب 1439. وكانت فتـرة الطـرح الأولي للصندوق قد بدأت بتاريخ 19 آذار (مارس) 2018 الموافق 2 رجب 1439 عبر الجهات المستلمة المتمثلة في بنك البلاد والبنك الأهلي ومصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي وشركة الجزيرة للأسواق المالية وقنواتها الإلكترونية.

ويستهدف الصندوق الاستحواذ على أصول مبدئية تتكون من أربعة مراكز تجارية موزعة بين الرياض وحفر الباطن وتبوك والدوادمي، جميعها جديدة وحديثة البناء، حيث تم إنشاء أقدم العقارات الأربعة في عام 2015، كما يهدف مسـتقبلا إلى تنويـع المحفظـة الاسـتثمارية العقاريـة، مـن خـلال تملـك أصـول عقاريـة عالية الجودة وبعوائد مجدية تساهم في تعظيم منفعة حاملي الوحدات فـي مختلف مناطق المملكـة.

وذكرت شركة سويكورب في شروط وأحكام الصندوق، أن المراكز التجارية مزودة بأحدث تقنيات التكنولوجيا، ومصممة بأجود تصاميم الهندسة البنائية، مضيفة أن محفظة الصندوق المبدئية تتميز بأن أكثر من 50 في المائة من عقود التأجير بمراكز "المكان مول" طويلة الأجل في مدتها، حيث تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة، ما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار للعائد المادي للصندوق وطمأنة المستثمرين فيما يتعلق باستثماراتهم والعوائد المتوخاة منها، كما تؤجر المساحات التأجيرية في المجمعات التجارية حاليا بأسعار مخفضة نسبيا مقارنة بالأسعار السائدة، مما يقلل من احتمالية انخفاضها مستقبلا عن قيمتها الحالية. وأشارت الشركة إلى أن مراكز "المكان مول" التي تتشكل منها محفظة الصندوق المبدئية، تتميز بمزيج فريد من المستأجرين، يبلغ عددهم 423 مستأجرا من ذوي العلامات التجارية الشهيرة محليا وعالميا في مختلف الأنشطة التجارية، إضافة إلى توفر المرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والمتاجر.

هذا وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن الصندوق أو قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق، والتي يتوجب قراءتها والموافقة عليها قبل الاشتراك في الصندوق، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق swicorpwabelreit.com أو موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa، أو موقع السوق المالية السعودية "تداول" www.tadawul.com.sa.