ولي العهد يلتقي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في سياتل اليوم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس .

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وفق رؤية 2030 .

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الرسمي المرافق لولي العهد وعدد من المسؤولين في شركة أمازون .