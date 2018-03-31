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ولي العهد يلتقي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون

الرياض : واس

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في سياتل اليوم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس .
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وفق رؤية 2030 .
حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الرسمي المرافق لولي العهد وعدد من المسؤولين في شركة أمازون .

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