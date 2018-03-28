سابتكو يعلن إعادة تشكيل لجان مجلس الادارة

اعلن النقل الجماعي -سابتكو أن مجلس إدارته قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2018 م عن إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:- أولا: لجنة المراجعة : 1.الأستاذ/ عبد العزيز بن سعد الغامدي - مستقل -رئيسا. 2.الأستاذ / عبد الله بن علي العقيل - غير تنفيذي - عضوا. 3.الأستاذ / علاء بن عبد الله الفدي- غير تنفيذي - عضوا ، وذلك لحين الموافقة النهائية على تعينه في اجتماع الجمعية العامة العادية المقبلة. 4.الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن الفضل - مستقل.- عضوا. 5.الأستاذ /مازن بن عبد الله الفريح- غير تنفيذي- عضوا من خارج المجلس. ثانيا: لجنة المكافآت و الترشيحات : 1.الأستاذ/ محمد بن سليمان العنقري -رئيسا. 2.المهندس/ سعد بن عبد العزيز الخلب- عضوا. 3.الأستاذ /عبد الله بن علي العقيل - عضوا. 4.اللواء/ محمد بن عبد الله البسامي- عضوا. ثالثا: لجنة الاستثمار و الاستراتيجية 1.المهندس/ سعد بن عبد العزيز الخلب - رئيسا. 2.الأستاذ/ محمد بن سليمان العنقري- عضوا. 3. الدكتور/ عبد الوهاب بن سعيد القحطاني - عضوا. 4.المهندس/ خالد بن عبد الله الحقيل -عضوا.