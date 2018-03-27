مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,327.33 بارتفاع قدره 1.70 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,016.06 بارتفاع قدره 1.13 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و232 ألفا و687 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 935 ألفاً و295 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 64 صفقة.