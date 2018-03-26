300 مليون ريال صافي أرباح "المستشفى السعودي الألماني" خلال العام المالي 2017

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2017 حيث حقق صافي ربح بلغ 300 مليون ريال بانخفاض بنسبة 17.25% عن العام 2016، فيما بلغ إجمالي الربح 764 ريال بانخفاض قدره 7.66% عن العام 2016.

وبلغت إيرادات السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 1,629.43 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي البالغ 1,615.64 مليون ريال. وهو ما يمثل نموا بنسبة 0.9٪ ويرجع ذلك إلى الزيادة في عدد مرضى العيادات الخارجية. كما انخفض صافي ربح السنة بنسبة 17.3٪. بسبب احتساب تكاليف تشغيل مستشفى حائل الذي تم تشغيله حديثًا والتي كانت متوقعة في العام التشغيلي الأول مما أدى الي انخفاض الربح. كما ساهمت الزيادة في رواتب بعض مقدمي الخدمة الطبية والمصروفات الإدارية والعمومية بالإضافة الي الزكاة إلى الانخفاض المذكور في الأرباح. استلمت الشركة غالبية المستحقات الحكومية خلال الفترة. انخفض إجمالي الربح والأرباح التشغيلية للسنة بنسبة 7.66٪ و 23.16٪ .