867 مليون ريال صافي أرباح "جرير" خلال العام المالي 2017

أعلنت شركة جرير للتسويق النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2017 حيث حقق صافي ربح بلغ 867 مليون ريال بارتفاع قدره 18.17% عن العام 2016، فيما بلغ إجمالي الربح 1,037 مليون ريال بارتفاع قدره 18.43% عن العام 2016.

ويعود إرتفاع صافي الربح إلى:

- ارتفاع مبيعات التجزئة في معظم الأقسام وخاصة مبيعات قسم الالكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية والتي ترجع جزئياً لزيادة الحصة السوقية. وقد ساهم كل من زيادة عدد المعارض من 45 الى 50 والأنشطة الترويجية في ارتفاع مبيعات التجزئة.

- ارتفاع مبيعات قطاع الجملة مدعومة بمبيعات موسم للفصل الدراسي الثاني هذا العام مستفيدا من التغير في التقويم الدراسي مقارنة بالعام الماضي.

- التحسن النسبي لهوامش الربحية لمعظم الأقسام والتي ترجع إلى التحسين المستمر لإدارة المنتجات والخصومات التي تم الحصول عليها من بعض الموردين

- ارتفاع الايرادات غير التشغيلية وانخفاض المصروفات غير التشغيلية.