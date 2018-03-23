ترمب يعلق الرسوم على المعادن المستوردة من البلدان الحليفة

سمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بتعليق الرسوم على الواردات من الصلب والالمنيوم التي يتم استيرادها من بلدان تُعتبر شريكة تجارية رئيسية لبلاده، بما فيها الاتحاد الأوروبي، وفق ما قال البيت الابيض.

واوضح البيت الابيض في بيان ان "الرسوم على واردات الصلب والالمنيوم" من عدد من الدول "معلقة حتى الاول من مايو 2018". وتضم اللائحة التي يشملها القرار، الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي فضلا عن الأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية.

وأعلنت واشنطن سابقا عن اعفاء كل من كندا والمكسيك، المصدرين الرئيسيين للفولاذ والألمنيوم، من تلك الرسوم، مع استمرار المحادثات لاعادة صياغة اتفاق التجارة الحرة في اميركا الشمالية.

وهذا الاسبوع اصدر مسؤولون من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بيانا مشتركا جاء فيه انهم يعملون للتوصل الى حل لتجنب فرض الرسوم على الاتحاد.

وحذرت العديد من الدول ومن بينها الاتحاد الاوروبي، البيت الابيض من انها سترد بقوة اذا ما فرضت عليها تلك الرسوم.

وأكدت ادارة ترامب ان المستهدف الرئيسي هو الصين التي انتجت هذه المعادن بكميات هائلة ما أثر على الأسواق العالمية للفولاذ والالمنيوم وشكل تهديدا للاقتصاد الاميركي.

يأتي ذلك في وقت نشرت الصين الجمعة قائمة برسوم محتملة قد تفرضها على واردات اميركية تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار وتتنوع من لحم الخنزير الى الفاكهة والنبيذ الى سلع اخرى وذلك كرد على العقوبات الاميركية التجارية الجديدة.

ووجهت الصين الجمعة تحذيرا الى الولايات المتحدة من انها "لا تخشى ابدا من حرب تجارية".

وقالت وزارة التجارة الصينية ان "الصين لا تريد خوض حرب تجارية، لكنها ايضا لا تخشى من حرب تجارية".