أنت هنا

أخبار اقتصادية- عالمية

الإسترليني يرتفع بعد قرار بنك إنجلترا المركزي عدم تغيير سعر الفائدة الرسمي

لندن : واس

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي لأعلى مستويات له منذ شهرين على خلفية قرار بنك إنجلترا المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي عند 0.5 في المئة .
وتداول الإسترليني في أسواق المال اللندنية اليوم ، عند 1.42 مقابل العملة الأمريكية و 1.14649 مقابل اليورو الأوروبي .

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية