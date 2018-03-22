الإسترليني يرتفع بعد قرار بنك إنجلترا المركزي عدم تغيير سعر الفائدة الرسمي

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي لأعلى مستويات له منذ شهرين على خلفية قرار بنك إنجلترا المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي عند 0.5 في المئة .

وتداول الإسترليني في أسواق المال اللندنية اليوم ، عند 1.42 مقابل العملة الأمريكية و 1.14649 مقابل اليورو الأوروبي .