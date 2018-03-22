استقرار التضخم في المغرب عند 1.8% في فبراير

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس استقرار التضخم السنوي في المغرب عند 1.8 بالمئة في فبراير شباط دون تغير عن يناير كانون الثاني.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في بيان إن أسعار المواد الغذائية زادت 1.7 بالمئة والمواد الغير الغذائية 1.5 بالمئة.

واستقرت أسعار المواصلات بينما ارتفعت تكاليف المواد والخدمات الأخرى 6.5 بالمئة.

وقالت المندوبية "مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر فبراير (شباط) 2018 انخفاضا 0.4 بالمئة بالمقارنة مع شهر يناير (كانون الثاني) 2018 وارتفاعا 0.7 بالمئة بالمقارنة مع شهر فبراير (ِشباط) 2017."

أطلق المغرب مطلع العام نظاما مرنا لسعر صرف الدرهم ويقول محللون إنه قد يؤثر على أسعار التضخم في المدى الطويل.

