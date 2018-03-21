زوكربرج : فيسبوك ارتكبت أخطاء بشأن "كمبردج أناليتيكا"

قال مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك اليوم الأربعاء إن شركة التواصل الاجتماعي ارتكبت أخطاء فتحت المجال لوصول بيانات للمستخدمين إلى شركة كمبردج أناليتيكا لتحليل البيانات وأضاف أن فيسبوك ستجري تغييرات.

وفي أول تعليقات له منذ أن كشفت الشركة يوم الجمعة عن إساءة استخدام بيانات شخصية، قال زوكربرج على فيسبوك إن الشركة "ارتكبت أخطاء، ويوجد أمور كثيرة ينبغي عملها، وعلينا أن نتحرك وننفذها".





(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)