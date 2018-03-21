الإمارات والبحرين والكويت ترفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس

قررت البنوك المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت رفع أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بنفس الهامش.

ورفع المصرف المركزي للإمارات العربية سعر فائدة الريبو وسعر فائدة شهادات الإيداع من 1.75 بالمئة إلى 2.0 بالمئة.

وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة أسبوع من 1.75 بالمئة إلى 2.00 بالمئة.

ورفع أيضا سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 1.50 بالمئة إلى 1.75 بالمئة، وسعر الفائدة على الودائع لمدة شهر من 2.40 بالمئة إلى 2.65 بالمئة. وزاد أيضا سعر الفائدة على إقراض البنوك التجارية من 3.50 بالمئة إلى 3.75 بالمئة.

وفي الكويت رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم من 2.75 بالمئة إلى 3.0 بالمئة.