ترمب وولي العهد: إيران والحوثيون خطر على المنطقة

قال البيت الأبيض إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بحثا خلال اجتماعهما البارحة، الوضع في اليمن بما في ذلك ميليشيات الحوثي والتصرفات الإيرانية والأزمة الإنسانية.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان اليوم، أنه "فيما يتعلق باليمن بحث الرئيس وولي العهد الخطر الذي يمثله الحوثيون على المنطقة بمساعدة الحرس الثوري الإيراني".

وتابع البيان: "بحث الزعيمان الخطوات الإضافية اللازمة للتعامل مع الوضع الإنساني، واتفقا على أنه من الضروري التوصل إلى حل سياسي للصراع في نهاية المطاف لتلبية حاجات الشعب اليمني".

وكان الرئيس الأمريكي قد استقبل الأمير محمد بن سلمان البارحة في البيت الأبيض، حيث عقدا جلسة مباحثات، أكد خلالها ولي العهد أن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة قديمة، تمتد لأكثر من 80 عاما وتشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية. كما أوضح أن العلاقات بين البلدين وفرت نحو أربعة ملايين وظيفة في أمريكا والسعودية.

كما كشف ولي العهد، خلال اللقاء، أن السعودية تريد التخطيط لزيارة الملك سلمان إلى واشنطن في أقرب وقت، التي ستجلب معها فرصاً جديدة بين البلدين. وقال إن السعودية تطمح إلى سوق نفط مستقرة لتلبية احتياجات السوق، وإن رفع إنتاج السعودية النفطي يتطلب استثمارات توفرها يحتاج إلى أسعار نفط جيدة.

وقال ولي العهد إنه تم تنفيذ 50 في المائة من الاتفاقيات السعودية الاقتصادية الموقعة مع الولايات المتحدة، وإنه جار العمل على خطة لاستثمار 200 مليار دولار بين البلدين. فيما أكد الرئيس الأمريكي أن العلاقات الأمريكية السعودية "ربما تكون أفضل من أي وقت مضى". وأشاد بصداقته مع ولي العهد ووصفها بالعظيمة.