النفط يصعد بفعل قوة الطلب

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء متأثرة بتوترات في منطقة الشرق الأوسط وقوة الطلب على الرغم من أن زيادة الإنتاج الأمريكي ما زالت تلقي بظلالها على الأسواق.

وبحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 63.69 دولار للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 67.56 دولار للبرميل.

وإذا أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران تتوقع شركة إف.جي.إي المتخصصة في استشارات الطاقة أن ينتج عن ذلك انخفاض في صادرات النفط الإيرانية بين 250 و500 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.

وفي إشارة على قوة الطلب قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 16 مارس آذار إلى 425.3 مليون برميل.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية للإنتاج الأمريكي والمخزونات في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.