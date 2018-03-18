طرح وحدة الفيديو لبايدو الصينية في نيويورك بقيمة ‭ ‬2.4مليار دولار

أطلقت وحدة بث الأفلام عبر الانترنت التابعة لمحرك البحث الصيني العملاق بايدو طرحا عاما أوليا في نيويورك بقيمة 2.4 مليار دولار حيث ستستخدم الحصيلة لتوسيع نطاق المحتوى المتاح.

ومن المتوقع أن يمنح الإدراج وحدة آي تشي يي قوة مالية إضافية في إطار السباق مع منافسيها بالسوق الصينية مثل يوكو تودو التابعة لمجموعة على بابا القابضة.

وقالت الشركة في إفصاح للجنة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة إنها ستطرح 125 مليون سهم بسعر بين 17 و19 دولارا.

ويمكن لمرتبي الإصدار بيع 18.75 مليون سهم إضافي وفي حالة ممارسة الحق بالكامل ستصل قيمة العملية إلي نحو 2.7 مليار دولار.

وقالت آي تشي يي ،التي ستدرج أسهمها في بورصة ناسداك، إنها تتوقع استخدام نحو نصف الحصيلة لتوسيع نطاق المضمون وتدعيمه بينما ستخصص نسبة عشرة بالمئة للدعم التكنولوجي وتوجه النسبة الباقية للأغراض العامة للشركة.

وتملك بايدو 80.5 بالمئة وستظل المساهم المهيمن بعد استكمال الطرح. وقالت آي تشي يي إنه في نهاية فبراير شباط بلغ عدد المشتركين 60.1 مليون يسدد أكثر من 98 بالمئة منهم اشتراكات.